Дещо в піднятті військового збору неприпустимо: економіст пояснив наслідки для українців

Підняття військового збору може призвести до певних негативних наслідків. Один з яких тінізація зарплат в країні та скорочення ВВП.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, додавши, що зараз ми маємо 35% зарплат в "тіні". Підняття військового збору може призвести до того, що цифра зросте до 45%.

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Чи можна не підвищувати податки

Якщо зарплати українців перебуватимуть в "тіні", то надходження в державний бюджет скоротяться. Те саме стосується і ПДВ. Загалом через тіньові схеми бюджет втрачає близько 10% ПДВ, а в приватній сфері – близько 19%.

За нашими підрахунками підняття ПДВ на 4% може призвести до того, що втрати у приватному секторі зростуть до 23 – 24%. Це не настільки велика втрата. Отже, підняття ПДВ може бути компромісним варіантом з урядом,

– сказав Андрій Длігач.

Є багато альтернативних шляхів. І тут пріоритетом є бронювання критичного персоналу, реформа митниці, введення податків на активи, підняття акцизів. А крайній варіант – підняття ПДВ.

Але підняття податку на працю чи введення податку з обороту точно є неприпустимими. Залишається сподіватися, що все-таки вдасться прийти до компромісного рішення, адже вони існують,

– наголосив Андрій Длігач.

Заяви про те, що зарплати лікарів у вересні нібито підуть на військові потреби не надто правдоподібні. Є резерви в оптимізації витрат на медицину та освіту, але питання не в зарплатах, а в побудові ефективності всієї системи.

"Ключові інструменти, які пропонує міністерство фінансів – це доходи державних підприємств, які можуть бути сплачені наперед, збільшення надходжень від державних партнерів, зокрема сподіваємось на кошти від заморожених російських активів", – підкреслив доктор економічних наук.

Тому всі ці рішення, а також політичні та технічні кроки мають дозволити уникнути підвищення податків в Україні.