Відомо, коли у Києві підвищать проїзд у транспорті: Кличко підписав розпорядження

Вже з 15 липня проїзд у громадському транспорті подорожчає майже у 4 рази. Попередня вартість одного квитка складала 8 гривень.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті КМДА. Мер Києва Віталій Кличко вже підписав його.

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Що відомо про указ?

Раніше у КМДА заявляли, що розрахували економічно обґрунтовану вартість однієї поїздки – 30 гривень. Її розрахували на основі фінансових показників транспортних підприємств за минулий рік.

Вона включає в себе зростання вартості електроенергії, пального, зарплат працівників та інших виробничих витрат. За підрахунками транспортних підприємств, нібито економічно обґрунтований тариф у метро перевищує 64 грн, а в наземному транспорті – понад 44 грн.

Новий тариф діятиме у всіх громадських видах транспорту: в метро, автобусах, тролейбусах трамваях та фунікулері. З 15 липня під час поповнення транспортної картки вартість однієї поїздки коригуватиметься від кількості куплених квитків;

1 – 9 поїздок – 30 гривень;

10 – 19 – 28,90 гривень;

20 – 29 – 27,80 гривень;

30 – 39 – 26,60 гривень;

40 – 49 – 25,50 гривень;

50 поїздок – 25 грн.

Також із 1 серпня запровадять квиток з необмеженою кількістю пересадок протягом 90 хвилин. Він коштуватиме 60 гривень. Пільги для студентів і школярів обіцяють залишити.

Поїздки, які придбали до 14 липня, діятимуть місяць. Після 14 вересня невикористаний залишок на транспортній картці переведуть у грошовий еквівалент.



Ціни на місячний проїзний / Скриншот з документа КМДА

Підняття цін на громадський транспорт у столиці

Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури спростували інформацію про можливе відтермінування підвищення тарифу. За словами представників відомства, проєкт наразі проходить усі необхідні етапи погодження, а зміна раніше озвучених планів не передбачається.

Навколо підняття вартості проїзду тривала дискусія. Зокрема, депутат Київради Андрій Вітренко заявляв, що для родини з трьох осіб таке рішення може означати додаткові витрати до 35 тисяч гривень на рік, тоді як в інших містах, зокрема в Харкові, місцева влада декларує намір і надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті.