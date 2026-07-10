Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, міські служби разом із ДСНС і надалі інспектуватимуть об'єкти цивільного захисту.

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Кличко також зазначив, що у 2026 році на відновлення укриттів у бюджеті передбачено 1,1 мільярда гривень.

Скільки коштів столиця спрямувала на укриття?

Як повідомив мер Києва, від початку 2022 року столиця передала районним державним адміністраціям близько 7 мільярдів гривень на спорудження нових і відновлення наявних укриттів.

Місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва й капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили майже у 3 тисячах укриттів,

– написав Кличко.

Він додав, що визначення адрес і проведення робіт покладено на районні підрозділи, оскільки саме вони розпоряджаються коштами, виділеними містом.

Пріоритетними є локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони,

– уточнив міський голова Києва.

Результати попередніх перевірок укриттів у столиці

Кличко нагадав, що цьогоріч вже відбулися перевірки, за результатами яких винних у неналежному стані укриттів притягнули до відповідальності.

За словами мера Києва, нині у столиці функціонує понад 4 300 укриттів. Їхній стан і доступність відстежує контакт-центр 1551, а департамент муніципальної безпеки спільно з районами та ДСНС контролює проведення перевірок.

Від початку року перевірили 630 укриттів. Виявили 85, де є проблеми. Із початку 2026 року притягнений до адміністративної відповідальності 171 балансоутримувач об'єктів фонду ЗСЦЗ. Переважно – за порушення вимог, що призвели до неготовності об'єкта, та за невиконання законних вимог посадових осіб,

– розповів Віталій Кличко.

Міський голова Києва також назвав типові проблеми укриттів у столиці, зокрема такі: