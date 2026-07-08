Відповідне звернення Віталій Кличко опублікував у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що позачергове пленарне засідання варто провести вже упродовж найближчих днів.
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За словами мера Києва, необхідно розглянути термінові рішення, здатні пришвидшити виконання заходів плану стійкості.
Звернувся до керівників депутатських фракцій Київради з тим, аби найближчими днями скликати позачергове засідання сесії Київради. Щоб розглянути додаткові рішення, необхідні для оперативного втілення заходів плану стійкості столиці,
– повідомив Віталій Кличко.
Крім того, мер зауважив, що засідання проведуть у закритому режимі. Причиною Кличко назвав "чутливість інформації й питань, які розглядатимуть".