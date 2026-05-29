Про це свідчить соціологічне дослідження групи "Рейтинг".

54% опитаних вважають, що основну відповідальність за забезпечення енергостійкості та захист критичної інфраструктури столиці України від обстрілів несе центральна влада, 32% – місцева влада,

– зазначають автори дослідження.

Загалом пріоритетними сферами для міської влади кияни зазначили безпеку в місті (49%), допомогу армії (33%) та облаштування бомбосховищ і укриттів (33%). А також прозорість влади і боротьбу з корупцією (26%), роботу медичних закладів (20%), благоустрій дворів і прибудинкових територій (20%), якість комунальних послуг (19%).

Опитування проводилось sз 22 по 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності – не більше 2,8%.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що, попри публічні обіцянки допомогти столиці, центральна влада відмовилася фінансувати заходи з енергостійкості міста, зокрема відновлення ТЕЦ-5.

Також повідомлялося, що Київрада в березні ухвалила план стійкості, і місто одразу розпочало його реалізацію за власні кошти. У травні Київ збільшив фінансування заходів плану стійкості ще на понад 9 мільярдів гривень. При цьому Кличко наголосив, що допомога держави вкрай потрібна столиці, зважаючи на колосальні обсяги руйнувань і пошкоджень російськими обстрілами.