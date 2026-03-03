Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи засідання РНБО.

Що сказав Кличко?

Комплексний план стійкості міста, який представила столиця на засіданні РНБО, – звичайно, потребує участі і допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур. На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть. Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив,

– заявив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документа долучали фахівців та експертів енергетичної галузі.

Відмову включити поданий Києвом план стійкості до бюджету допомоги містам Кличко пов’язує з політикою.

Тобто до Києва – "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики…"

– написав він.

Зараз міська влада оперативно опрацьовує варіанти, що і як робити в цій ситуації і як коригувати сформовані плани, повідомив мер.

Він також додав, що в інших містах плани були підписані головами військових адміністрацій.

"Плани, представлені іншими містами – підписані головами військових адміністрацій. План Києва, де, нагадаю, є голова військової адміністрації, змушують підписати мера. А для цього його ще має ухвалити міська рада", – додав Кличко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони України затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.