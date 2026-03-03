Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя заседание СНБО.

Что сказал Кличко?

Комплексный план устойчивости города, который представила столица на заседании СНБО, – конечно, требует участия и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур. К сожалению, сегодня нам дали понять, что пока Киеву не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в воплощении планов устойчивости правительство Киев не включило,

– заявил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что предложения к плану были вовремя поданы Министерству развития общин и территорий. К разработке документа приобщали специалистов и экспертов энергетической отрасли.

Отказ включить представленный Киевом план устойчивости в бюджет помощи городам Кличко связывает с политикой.

То есть к Киеву – "особое" отношение. Опять не обходится без политики..."

– написал он.

Сейчас городская власть оперативно прорабатывает варианты, что и как делать в этой ситуации и как корректировать сформированные планы, сообщил мэр.

Он также добавил, что в других городах планы были подписаны главами военных администраций.

"Планы, представлены другими городами – подписаны главами военных администраций. План Киева, где, напомню, есть глава военной администрации, заставляют подписать мэра. А для этого его еще должен принять городской совет", – добавил Кличко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева.