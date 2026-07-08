Соответствующее обращение Виталий Кличко опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что внеочередное пленарное заседание следует провести уже в ближайшие дни.

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По словам мэра Киева, необходимо рассмотреть срочные решения, способные ускорить выполнение мер плана устойчивости.

Обратился к руководителям депутатских фракций Киевсовета с просьбой в ближайшие дни созвать внеочередное заседание сессии Киевсовета. Чтобы рассмотреть дополнительные решения, необходимые для оперативной реализации мер плана устойчивости столицы,

– сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме. Причиной Кличко назвал "конфиденциальность информации и вопросов, которые будут рассматриваться".