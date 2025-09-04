У Вінницькій області викрили організовану групу, яка налагодила підпільне виробництво та збут тютюнових виробів. Під час обшуків вилучили десятки тисяч сигарет, обладнання та сировину для виготовлення продукції.

Що відомо про підпільне виробництво сигарет?

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру шести учасникам організованої групи, яка займалася підпільним виробництвом і продажем тютюнових виробів, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, організатором схеми був 37-річний підприємець з Вінницької області. Він залучив до роботи місцевих жителів, закупив обладнання, комплектуючі та сировину, достатні для випуску продукції в промислових масштабах.

Підпільне виробництво сигарет у Вінницькій області / фото пресслужба БЕБ

Виготовлення тютюнових виробів велося за місцями проживання учасників групи, а збут здійснювався через магазини та поштове доставлення по всій країні. Для координації дій фігуранти користувалися закритим чатом у месенджері.

Примітно! Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту та збут, вчинені організованою групою.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 50 тисяч сигарет з фільтром, близько 15 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизних марок, а також сім верстатів для їх виробництва. Крім того, було вилучено сотні мішків і коробок тютюну, сотні тисяч гільз, порожніх пачок і пакувальних матеріалів.

