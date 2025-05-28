Збагатився на ЗСУ: підприємцю з Кривого рогу загрожує 12 років тюрми

Директор підприємства з Кривого року заробив десятки мільйонів гривень на неякісних поставках для армії. Тепер на нього очікує суд і, ймовірно, довге ув’язнення.

На чому викрили постачальника з Кривого Рогу

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією завершили досудове слідство щодо директора підприємства з Кривого Рогу. Його фірма у 2023 році поставила одній з військових частин ЗСУ 20 000 спальних мішків низької якості, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Дивіться також Співробітники ДБР затримали проректора Національної академії прикордонної служби

Як з’ясувало ДБР, військова частина заплатила 30 мільйонів гривень за поставлені підприємцем спальники. Однак експертиза встановила, що товар не відповідає технічним вимогам:

склад тканини не відповідав заявленим вимогам;

в спальниках були відсутні обов’язкові елементи – підкладка з флісу та шар зі спеціальної тканини, який не пропускає повітря.

Важливо! Оскільки спальні мішки не відповідали вимогам, їх не можливо було використовувати за призначенням.

Підприємець з Кривого Рогу поставив військовій частині 20 000 неякісних спальних мішків / Фото ДБР

Які звинувачення висунули проти директора підприємства

Бюро розслідувань скерувало обвинувальний акт до суду. Директора підприємства обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Окрім того, військова частина подала позов до суду про відшкодування штрафів на суму 6 мільйонів гривень та заміну спальних мішків на якісні. Суд повністю задовольнив цей позов.

Варто знати! Також ДБР завершило розслідування щодо військового, який прийняв ці неякісні спальні мішки на облік військової частини, не перевіривши їх на відповідність. Він повністю визнав свою вину. Військовослужбовця звинувачують у недбалому ставленні до військової служби.