Росіяни атакували Київщину: зупинилася робота важливого підприємства
Росіяни повністю знищили виробничі та складські приміщення компанії "КСМ ПРОТЕК". Українське підприємство спеціалізувалося на виробництві мастильних матеріалів.
Що відомо про наслідки атаки
Наголошується, що ворог атакував Київщину безпілотниками 10 і 11 жовтня, про що нагадали у компанії.
Це не просто втрата виробничих приміщень, технологічного обладнання та інфраструктури. За підприємством стояли роки роботи, значні інвестиції, професійна команда, накопичений досвід і технологічні процеси, які забезпечували виготовлення української продукції,
– йдеться у повідомленні.
У компанії підкреслили, що "КСМ ПРОТЕК" була частиною українського промислового сектору та:
- забезпечувала потреби ринку в мастильних матеріалах;
- робила внесок у розвиток вітчизняного виробництва.
Наслідки російських атак вплинули не лише на компанію, а й на її працівників, клієнтів та партнерів. А повне знищення виробництва призвело до зупинки підприємства.
Що ще відомо про російські атаки
Нагадаємо, що 12 жовтня росіяни атакували "Епіцентр" у Дніпрі. Зайнявся один із поверхів торговельного центру.
Також росіяни вдарили по Харківщині. Пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура Групи "Нафтогаз".