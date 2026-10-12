Що відомо про наслідки атаки
Наголошується, що ворог атакував Київщину безпілотниками 10 і 11 жовтня, про що нагадали у компанії.
Це не просто втрата виробничих приміщень, технологічного обладнання та інфраструктури. За підприємством стояли роки роботи, значні інвестиції, професійна команда, накопичений досвід і технологічні процеси, які забезпечували виготовлення української продукції,
– йдеться у повідомленні.
У компанії підкреслили, що "КСМ ПРОТЕК" була частиною українського промислового сектору та:
- забезпечувала потреби ринку в мастильних матеріалах;
- робила внесок у розвиток вітчизняного виробництва.
Наслідки російських атак вплинули не лише на компанію, а й на її працівників, клієнтів та партнерів. А повне знищення виробництва призвело до зупинки підприємства.
Що ще відомо про російські атаки
Нагадаємо, що 12 жовтня росіяни атакували "Епіцентр" у Дніпрі. Зайнявся один із поверхів торговельного центру.
Також росіяни вдарили по Харківщині. Пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура Групи "Нафтогаз".