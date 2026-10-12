Что известно о последствиях атаки
Отмечается, что враг совершил атаку на Киевскую область беспилотниками 10 и 11 октября, о чем напомнили в компании.
Это не просто потеря производственных помещений, технологического оборудования и инфраструктуры. За предприятием стояли годы работы, значительные инвестиции, профессиональная команда, накопленный опыт и технологические процессы, которые обеспечивали производство украинской продукции,
– говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что "КСМ ПРОТЕК" была частью украинского промышленного сектора и:
- обеспечивала потребности рынка в смазочных материалах;
- вносила вклад в развитие отечественного производства.
Последствия российских атак повлияли не только на компанию, но и на ее сотрудников, клиентов и партнеров. А полное уничтожение производства привело к остановке предприятия.
Что еще известно о российских атаках
Напомним, что 12 октября " россияне провели атаку на "Эпицентр" в Днепре. Загорелся один из этажей торгового центра.
Также россияне нанесли удар по Харьковской области. Повреждения получила газодобывающая инфраструктура группы "Нафтогаз".