Что известно о последствиях атаки

Отмечается, что враг совершил атаку на Киевскую область беспилотниками 10 и 11 октября, о чем напомнили в компании.

Это не просто потеря производственных помещений, технологического оборудования и инфраструктуры. За предприятием стояли годы работы, значительные инвестиции, профессиональная команда, накопленный опыт и технологические процессы, которые обеспечивали производство украинской продукции,

– говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "КСМ ПРОТЕК" была частью украинского промышленного сектора и:

обеспечивала потребности рынка в смазочных материалах;

вносила вклад в развитие отечественного производства.

Последствия российских атак повлияли не только на компанию, но и на ее сотрудников, клиентов и партнеров. А полное уничтожение производства привело к остановке предприятия.

Что еще известно о российских атаках

Напомним, что 12 октября " россияне провели атаку на "Эпицентр" в Днепре. Загорелся один из этажей торгового центра.

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Также россияне нанесли удар по Харьковской области. Повреждения получила газодобывающая инфраструктура группы "Нафтогаз".