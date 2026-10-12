Что известно о российской атаке и ее последствиях

В результате удара реактивного дрона возник пожар, о чем сообщили в социальных сетях "Нафтогаза".

В результате атаки никто не пострадал. Сотрудники предприятия во время российского обстрела находились в укрытии.

В результате атаки было повреждено критически важное оборудование. Наши сотрудники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы,

– рассказал исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В настоящее время специалисты работают:

над ликвидацией аварийной ситуации;

устранением повреждений на объекте.

Напомним, что Россия в настоящее время активно атакует объекты "Нафтогаза". В частности, следствием атаки на Прилуки стало повреждение газопровода среднего давления. Тысячи жителей города остались без газа.

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А в ночь на 22 сентября российская армия нанесла удар по газовому объекту в Полтавской области. Враг совершил атаку с использованием как минимум пяти ракет баллистическими ракетами.