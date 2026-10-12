Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно о вражеском ударе?

Утром 12 октября Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Враг попал в жилой дом в Киевском районе города. Терехов сообщил, что страна-агрессорка несколько раз ударила по району в течение утра.

Сначала сообщалось о 5 пострадавших. Синегубов писал, что медики оказали помощь женщинам 74 и 80 лет, мужчинам 36 и 74 лет и 10-летнему мальчику.

Однако впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 12. Три человека получили ранения, у остальных - острая реакция на стресс. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В 9:45 Синегубов сообщил, что российский дрон упал на территорию частного домовладения. Поврежден забор и остекление окон.

В 10:14 глава ХОВА сообщил, что враг нанес удар по еще одной многоэтажке в Киевском районе. В результате этого обстрела, предварительно, пострадали 3 человека: женщины 43 и 71 года и 16-летняя девушка. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Работа экстренных служб продолжается. Это уже седьмая атака на Киевский район за утро.

Где сейчас угроза: смотрите карту

Также в ночь на 12 октября российские войска нанесли удары по Житомирской области. Враг обстрелял объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. Отметим, что страна-агрессорка обстреливала север области еще с вечера 11 октября.