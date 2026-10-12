Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Последствия обстрелов Житомирской области

Обстрелы северных районов области начались еще вечером 11 октября. В результате вражеских попаданий на объектах вспыхнули пожары, которые подразделения ГСЧС ликвидировали.

Ликвидация последствий атак в Житомирской области / ГСЧС

Отмечается, что работу пожарных осложняла постоянная угроза повторных атак, поэтому специалисты были вынуждены временно уходить в безопасные места и приостанавливать работы.

В ОВА уточнили, что информации о пострадавших в результате атак не поступало.

Напомним, накануне вечером россияне ударили дронами по Ивано-Франковску. В результате обстрела погибли три человека. Также в городе было повреждено по меньшей мере одно здание.

До этого агрессор также бил по пригороду Харькова. Враг попал по зданию продуктового магазина, в результате чего погибли и пострадали люди. В частности, ранения получили дети. Из-за атаки там возник пожар.