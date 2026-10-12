Росія атакувала Житомирщину: під ударом опинилися залізниця та енергетика

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Наслідки обстрілів Житомирщини
Обстріли північних районів області розпочалися ще з вечора 11 жовтня. Унаслідок ворожих влучань на об'єктах спалахнули пожежі, які підрозділи ДСНС ліквідували.
Ліквідація наслідків атак на Житомирщині / ДСНС
Зазначається, що роботу вогнеборців ускладнювала постійна загроза повторних атак, через що фахівці були змушені тимчасово відходити у безпечні місця та призупиняти роботи.
В ОВА уточнили, що інформація про постраждалих внаслідок атак не надходила.
Нагадаємо, напередодні увечері росіяни вдарили дронами по Івано-Франківську. Внаслідок обстрілу загинули троє людей. Також у місті була пошкоджена щонайменше одна будівля.
До цього агресор також бив по передмістю Харкова. Ворог поцілив по будівлі продуктового магазину, унаслідок чого загинули та постраждали люди. Зокрема, поранення дістали діти. Через атаку там виникла пожежа.