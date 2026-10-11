Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку?

У передмісті Харкова російські війська влучили в будівлю продуктового магазину. Унаслідок атаки загинули 3 людей, ще 7 зазнали поранень, серед постраждалих є дитина.

Бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці удару та надають пораненим необхідну допомогу.

Також після влучання виникла пожежа. За наявною інформацією, горять 5 автомобілів.

Підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня російські війська також атакували Івано-Франківську область безпілотниками. Унаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Ще одна людина отримала поранення.

Внаслідок атаки також пошкоджено одну будівлю, інформація про інші можливі руйнування уточнюється. На місці працюють відповідні служби та фахівці.

Очільниця ОВА закликала жителів області під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не торкатися підозрілих предметів чи уламків безпілотників, а про їх виявлення повідомляти екстрені служби.