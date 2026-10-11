Про це інформує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Які наслідки обстрілу?

Російські війська атакували регіон безпілотниками. За даними ОВА, через ворожий обстріл загинули двоє людей, ще одна особа – постраждала.

Також внаслідок атаки на область було пошкоджено щонайменше одну будівлю. Місцева влада уточнює інформацію й щодо інших можливих наслідків.

На місцях ударів триває робота відповідних служб та фахівців.

Цього ж вечора агресор завдав удару по передмістю Харкова. Росіяни поцілили по будівлі продуктового магазину, унаслідок чого загинули троє людей загинули та ще семеро дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. Через атаку там виникла пожежа.