Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке?

В пригороде Харькова российские войска попали в здание продуктового магазина. В результате атаки погибли 3 человека, еще 7 получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Бригады скорой медицинской помощи работают на месте удара и оказывают раненым необходимую помощь.

Также после попадания возник пожар. По имеющейся информации, горят 5 автомобилей.

Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Информация о последствиях атаки уточняется.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канал.

Напомним, вечером 11 октября российские войска также провели атаку на Ивано-Франковскую область с помощью беспилотников. В результате вражеского удара погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

В результате атаки также повреждено одно здание, информация о других возможных разрушениях уточняется. На месте работают соответствующие службы и специалисты.

Глава ОГА призвала жителей области во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не прикасаться к подозрительным предметам или обломкам беспилотников, а об их обнаружении сообщать в экстренные службы.