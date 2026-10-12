Що відомо про російську атаку та її наслідки
Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа, про що повідомили в соціальних мережах Нафтогазу.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Працівники підприємства під час російського обстрілу перебували в укритті.
Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми,
– розповів виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Наразі фахівці працюють:
- над ліквідацією аварійної ситуації;
- усуненням пошкоджень на об'єкті.
Нагадаємо, що Росія наразі активно атакує об'єкти Нафтогазу. Зокрема, наслідком атаки на Прилуки стало пошкодження газопроводу середнього тиску. Тисячі мешканців міста залишилися без газу.
А в ніч на 22 вересня російська армія вдарила по газовому об'єкту на Полтавщині. Ворог атакував щонайменше п'ятьма балістичними ракетами.