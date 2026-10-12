Що відомо про російську атаку та її наслідки

Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа, про що повідомили в соціальних мережах Нафтогазу.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Працівники підприємства під час російського обстрілу перебували в укритті.

Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми,

– розповів виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Наразі фахівці працюють:

над ліквідацією аварійної ситуації;

усуненням пошкоджень на об'єкті.

Нагадаємо, що Росія наразі активно атакує об'єкти Нафтогазу. Зокрема, наслідком атаки на Прилуки стало пошкодження газопроводу середнього тиску. Тисячі мешканців міста залишилися без газу.

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А в ніч на 22 вересня російська армія вдарила по газовому об'єкту на Полтавщині. Ворог атакував щонайменше п'ятьма балістичними ракетами.