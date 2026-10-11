Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях атаки?

Инцидент произошел в Бучанском районе. На данный момент спасатели уже локализовали огонь, однако ликвидация последствий удара еще продолжается.

На месте происшествия непрерывно работают все оперативные службы, которые тушат пламя. По предварительной информации, в результате вражеского удара погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки на предприятие в Киевской области / ГСЧС

Какие регионы подверглись российской атаке в последнее время?

Напомним, в ночь на 11 октября российские войска атаковали Днепр ударным беспилотником, повредив девятиэтажный жилой дом на уровне восьмого и девятого этажей. Из-за утечки газа здание отключили от всех коммуникаций, на месте работают спасатели и коммунальные службы. Взрывная волна также повредила соседние дома, где, может быть выбито несколько сотен окон.

В результате атаки пострадали четыре человека, среди них двое восьмилетних детей. Одну девочку госпитализировали, остальные пострадавшие – восьмилетняя девочка, 29-летняя женщина и 61-летний мужчина – проходят амбулаторное лечение.

Кроме того, в Сумской области российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал на вызов. Медикам удалось самостоятельно выбраться из поврежденной машины, после чего коллеги эвакуировали их, несмотря на угрозу повторного удара. В результате атаки пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Сейчас они получают медицинскую помощь, по предварительным данным, травмы нетяжелые.

В целом, в ночь на 11 октября Россия совершила атаку на Украину с использованием 116 ударных беспилотников различных типов, в том числе 95 реактивных дронов "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 94 вражеских БПЛА. При этом зафиксировано попадание 10 беспилотников в семи точках, а также падение обломков сбитых дронов в девяти точках.