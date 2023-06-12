Чи буде в Україні критичний дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС

Підрив росіянами Каховської ГЕС не викличе у 2023 році критичного дефіциту продуктів харчування. Проте певний обсяг зернових, все ж, буде втрачено.

Гірше, ніж торік, не буде

Як пояснив в ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики Віталій Головня, основна частина зрошувальних земель на Півдні України знаходиться на лівобережжі Дніпра. Правобережні ж території, за його словами, є так званою сірою зоною, передає 24 Канал.

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Віталій Головня Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Фермери і так небагато там вирощували, тому що постійно то "прильоти", то бойові дії. Тому гірше, ніж торік, у цьому році там точно не буде.

Критичного дефіциту не буде

При цьому заступник міністра зазначив: у 2022 році Україна вже втратила значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні. Однак інші області перебрали на себе значний обсяг виробництва – особливо овочевого, завдяки чому глобальної нестачі продуктів вдалось уникнути.

У загальному плані ми втратимо певний обсяг зернових, але критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо,

– констатував Головня.

Фермерам нема за що обробляти землі

Водночас раніше в Мінагро визнали: підрив росіянами Каховської ГЕС завдав значного удару по сільському господарстві України. Адже:

понад півмільйона гектарів земель фактично залишись без зрошення;

землі, які не мали зрошувальних систем, також постраждають.

Крім того, зазначили в Міністерстві, основний і стабільний дохід фермери отримували від врожаїв з полів, які мали зрошувальні системи. Відповідно, тепер їм просто нізвідки брати кошти на оброблення земель без зрошувальних систем.