Канада заблокувала російських активів на понад 350 мільйонів доларів

З початку повномасштабної війни Канада заблокувала російських активів на 457 мільйонів канадських доларів. Відповідно до теперішнього курсу, це більш як 350 мільйонів доларів США.

Як Канада допомогла Україні під час повномасштабної війни

Блокування активів відбувалося в межах антиросійських санкцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 мільйона канадських доларів у еквіваленті та припинено фінансових транзакцій на 317,4 мільйона доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії,

– повідомили у Королівській канадській кінній поліції.

Канадська поліція також повідомила про впровадження таких обмежень через причетність до підсанкційних осіб з Білорусі:

блокування фіноперацій – на 387,2 тисячі доларів;

заморожування активів – на 148,5 тисяч доларів.

Зверніть увагу! З травня 2024 року загальна вартість заморожених Канадою активів росіян зросла на 230 тисяч канадських доларів (160 тисяч доларів США). Водночас у цей період було розширено список підсанкційних осіб.