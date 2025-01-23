Как Канада помогла Украине во время полномасштабной войны

Блокировка активов происходила в рамках антироссийских санкций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также Глава Минэкономики Украины назвала гарантии безопасности, что нужны стране для восстановления

С 24 февраля 2022 года в Канаде в целом было заморожено активов на 140,1 миллиона канадских долларов в эквиваленте и прекращено финансовых транзакций на 317,4 миллиона долларов, в соответствии с запретами, определенных Актом о специальных экономических мерах в отношении России,

– сообщили в Королевской канадской конной полиции.

Канадская полиция также сообщила о внедрении таких ограничений из-за причастности к подсанкционным лицам из Беларуси:

блокирование финопераций – на 387,2 тысячи долларов;

замораживание активов – на 148,5 тысячи долларов.

Обратите внимание! С мая 2024 года общая стоимость замороженных Канадой активов россиян выросла на 230 тысяч канадских долларов (160 тысяч долларов США). В то же время в этот период был расширен список подсанкционных лиц.