Як Канада допомогла Україні під час повномасштабної війни

Блокування активів відбувалося в межах антиросійських санкцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 мільйона канадських доларів у еквіваленті та припинено фінансових транзакцій на 317,4 мільйона доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії,

– повідомили у Королівській канадській кінній поліції.

Канадська поліція також повідомила про впровадження таких обмежень через причетність до підсанкційних осіб з Білорусі:

блокування фіноперацій – на 387,2 тисячі доларів;

заморожування активів – на 148,5 тисяч доларів.

Зверніть увагу! З травня 2024 року загальна вартість заморожених Канадою активів росіян зросла на 230 тисяч канадських доларів (160 тисяч доларів США). Водночас у цей період було розширено список підсанкційних осіб.