Рекордний внесок: найщедріший донор Фонду енергетики виділив Україні 160 мільйонів

Україна отримала нову підтримку для енергетичної інфраструктури від міжнародних партнерів. Німеччина зробила найбільший разовий транш у Фонд підтримки енергетики у розмірі понад 160 мільйонів євро.

Який внесок зробила Німеччина?

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду – 160,11 мільйона євро,

– заявив Колісник.

За словами заступника міністра, це не перша щедра підтримка від Берліна. Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини раніше також перерахувало 3 мільйони євро через німецький банк розвитку KfW.

Загалом протягом грудня Фонд поповнився новими внесками на 245 мільйонів євро.

Зауважте! До кінця 2025 року загальний внесок Берліну до Фонду підтримки енергетики сягне 550 мільйонів євро, що зробить Німеччину його найбільшим донором.

Чому Фонд важливий для України?

У Міненерго наголосили, що Фонд підтримки енергетики України сьогодні залишається одним із найефективніших інструментів для підтримки паливно-енергетичного сектору України в умовах війни. Кошти з нього спрямовують на закупівлю енергетичного обладнання для компаній, щоб відновити пошкоджені мережі та об'єкти після ворожих атак.

Тому наразі одним із головних напрямків роботи міністерства залишається співпраця з партнерами для поновлення запасів обладнання, необхідного для ремонтно-відновлювальних робіт.

Тільки протягом грудня під час низки міжнародних зустрічей високого рівня ми отримали запевнення від партнерів у системній підтримці. Адже інтенсивність міжнародної допомоги зараз має бути співставною з інтенсивністю атак ворога,

– наголосив Колісник.

Важливо! Також українські енергетики отримують міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням. З початку війни 38 країн вже надіслали 1 995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 тисяч тонн для потреб енергетичної сфери. Це і обладнання для ремонтів, і устаткування для нарощування потужностей розподіленої генерації.

Яке обладнання для енергетики отримала Україна?

Нещодавно також Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM), повідомило Міненерго. Реалізація цього проєкту відбулася за підтримки Єврокомісії.

На передачу теплоелектростанції знадобилося 11 місяці. Це була одна із найбільших та найскладніших логістичних операцій:

В Україну перевезли 40 негабаритних вантажів;

Вони включали в тому числі надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

Допомогу у транспортуванні елементів ТЕС надало Польське урядове агентство стратегічних резервів.

Зауважте! ТЕС із Литви має особливо важливе значення для України. ЗА її допомогою вже провели аварійні ремонти у кількох регіонах, які найбільше постраждали від російських обстрілів.

Які наслідки атак на енергосистему?