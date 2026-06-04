"Це неприйнятно": ЄС виділить Вірменії десятки мільйонів через дії Росії

Євросоюз підтримає Вірменію, яка опинилася під серйозним тиском з боку Росії через своє бажання стати частиною європейського блоку. Брюссель вже готує пакет економічної підтримки для Єревана.

Яку допомогу отримає Вірменія від ЄС

Про це у четвер, 4 червня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

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Сьогодні я поговорила з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном про нещодавні російські обмеження, спрямовані проти Вірменії. Це не що інше, як економічний примус, і це є неприйнятним,

– наголосила очільниця Єврокомісії.

Щоб пом'якшити наслідки нещодавніх торгівельних обмежень Москви, Євросоюз надасть Вірменії для початку у 50 мільйонів євро (58,1 мільйона доларів) економічної підтримки.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Розширюючи експортні обмеження щодо вірменської продукції, Москва перетворює економічні відносини на інструмент політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей сценарій. Саме тому Європа твердо підтримує Вірменію. Ми готуємо пакет підтримки ЄС.

До такого кроку ЄС вдався після того, як Росія увела низку заборон та обмежень на торгівлю з Вірменією:

З 30 травня запровадила тимчасові обмеження на імпорт із Вірменії свіжих плодів та овочів

З 2 червня призупинила сертифікацію для російського ринку всіх вірменських експортерів риби, окрім двох компаній.

Рекомендувала торгівельним мережам та імпортерам відмовитися від продажу вірменських вин та бренді.

Тимчасово призупинила імпорт води марки "Джермук".

Також обмежила імпорт квіткової продукції з Вірменії.

Окрім того, російське МЗС попередило Єреван, що Москва може призупинити або повністю припинити експорт дешевої нафти, газу та необроблених алмазів, якщо Вірменія продовжить курс на ЄС.

А Євразійський економічний союз, який очолює Росія, пригрозив позбавити країну членства в організації.

Зауважте! Усіх цих погроз та обмежень від Росії Вірменія зазнає, оскільки останнім часом активно намагається поглибити співпрацю з Європою, а в 2025 році ухвалила закон, необхідний для вступу до ЄС.