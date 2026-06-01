Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що Росія, розпочавши повномасштабну війну проти України, почала втрачати вплив в інших регіонах. Зокрема це стосується і Вірменії. Росія фактично сиплеться.

Читайте також "Слід бути обережною": Лукашенко цинічно пригрозив Вірменії "українським сценарієм"

Росія не збирається відпускати Вірменію

За словами політолога, російський диктатор вже б'ється в агонії та намагається зберегти вплив в інших країнах. Раніше Вірменія була економічно та політично сильно зав'язана на Росії. Тепер вони поступово віддаляються від РФ.

У Вірменії не простять Росії 2020 та 2023 роки, коли там нічого не зробили щодо Нагірного Карабаху. Це привело до зламу,

– зазначив Бронжуков.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Чого очікувати від виборів у Вірменії: дивіться відео 24 Каналу

Вже 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори, які фактично будуть перевіркою для народу Вірменії. Там буде видно, чи справді вони хочуть змінити парадигму розвитку своєї держави та піти в бік Європи та Заходу загалом.

Очевидно, що Росія спробує вплинути на вибори. Там є коаліція проросійських сил, яка в разі успіху зможе сформувати уряд. Тоді у Вірменії піде відкат в бік Росії,

– зазначив Бронжуков.

Росія погрожує Вірменії

Упродовж останніх тижнів Росія почала все агресивніше висловлюватися в бік Вірменії. До прикладу, диктатор Путін почав розповідати, що війна в Україні буцімто почалася зі схожої ситуації, яка зараз відбувається у Вірменії. Йому не подобається, що Єреван починає рухатися в бік Євросоюзу.

Країни Євразійського економічного союзу та Організації Договору про колективну безпеку вже звернулися до Вірменії з вимогою визначатися зі своїм геополітичним курсом. Натомість чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що наразі його країна не має ухвалювати таке рішення. Вибір потрібно буде зробити, коли він стане неминучим. Саме тоді в країні проведуть референдум щодо подальшого курсу.

Цікаво, що на початку травня до Вірменії прибув президент Володимир Зеленський для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Це викликало бурхливу реакцію в Росії.