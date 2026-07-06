"Незабаром буде ще більше": фон дер Ляєн після нічної атаки пообіцяла нову підтримку

Після масованої атаки Росії у ніч на 6 липня у Євросоюзі посилять фінансову підтримку України. Також Брюссель продовжить тиснути новими санкціями на Москву.

Як ЄС допомагатиме Україні

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму дописі в соцмережах.

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Атак російської армії, яка забрала життя понад 10 людей. Ще десятки жителів столиці отримали поранення.

Тому фон дер Ляєн зазначила, що Україні терміново необхідно покращити протиповітряну оборону.

Минулої ночі російський режим вкотре сліпо завдав повітряного удару по цивільному населенню: на столицю було випущено понад 400 дронів і ракет. Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони,

– написала очільниця Єврокомісії.

Вона пообіцяла, що на саміті НАТО в турецькій Анкарі, який відбудеться цього тижня, союзники обговорять можливості для підсилення української ППО.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що минулого тижня Євросоюз вже перерахував Україні майже 4 мільярди євро оборонної підтримки, яку виділяє у рамках кредиту на 90 мільярдів.

Ці кошти мають допомогти підвищити обороноздатність країни, зокрема, підуть на розвиток сучасних безпілотних систем.

Незабаром буде надано ще більше коштів,

– пообіцяла фон дер Ляєн.

Водночас, за її словами, Євросоюз активно працює над новими санкціями проти Росії. Зараз Брюссель буцімто робить усе можливе, щоб затвердити 21-й пакет обмежень найближчими днями.

Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки Росія не припинить кровопролиття,

– підкреслила президентка ЄК.

Таким чином, Євросоюз намагається підтримати Україну коштами, водночас обмеживши доходи Росії за допомогою санкцій. Однак у блоці є свої процедури, які не дозволяють надати всі кошти одразу.

Так, минулого тижня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про отримання 3,9 мільярда євро з 28,3 мільярдів оборонного пакета програми Ukraine Support Loan на цей рік.

Водночас щодо затверддження 21 пакету санкцій ЄС проти Кремля виникли труднощі. Болгарія та Італія виступили проти включення до переліку обмежень заборони на в'їзд до країн Євросоюзу патріарха Кирила.