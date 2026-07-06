Про це написав глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі "Х".
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Про що Україна просить НАТО?
Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає більш нагального завдання. Саме це – наше головне послання до саміту НАТО цього тижня,
– наголосив міністр.
Він нагадав, що ця ніч стала черговим жахом для Києва. По українській столиці росіяни вгатили понад двома десятками балістичних ракет. Внаслідок атаки багато людей загинули і отримали поранення.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
За словами Сибіги, окупанти навмисне цілилися по житлових багатоповерхівках, щоб спричинити якомога більше жертв.
Цю атаку міністр назвав "посланням Путіна до Анкари". Російський диктатор чітко сигналізує, що "він і надалі наводитиме балістичні ракети на дітей, які сплять, і продовжуватиме вбивства, доки матиме таку можливість".
Бездіяльність НАТО лише заохотить главу Кремля до нових актів терору. Тому потрібні реальні дії, каже Сибіга.
Він закликав членів Альянсу передати Україні ракети PAC-3 для Patriot, здатні перехоплювати балістику.
У світі на складах зберігаються тисячі таких на випадок можливих загроз. Водночас для України ця загроза є реальною, адже російські балістичні ракети щотижня вбивають людей.
Сибіга наголосив, що Україна зараз є єдиною країною у світі, яка регулярно зазнає балістичних атак.
Рішення щодо посилення протиповітряної оборони потрібні зараз, а не потім. Бо для нас час вимірюється людськими життями,
– підсумував міністр.
Що відомо про нічну атаку на Київ?
6 липня ворог завдав масований комбінований удар по Україні. Основною ціллю став Київ. По українській столиці летіли ракети і дрони. У кількох районах зруйновано десяток багатоповерхівок. Там триває розбір завалів. Відомо про 11 загиблих. Ця кількість ще може зрости.
Ще три людини загинули на Київщині у Бучанському районі.
У Повітряних силах повідомили, що 23 балістичних і 6 протикорабельних ракет не вдалося збити жодної. Причина – нестача ракет-перехоплювачів для систем Patriot.