Далекобійні дрони вже як рік на регулярній основі б'ють по критичній інфраструктурі агресора, зокрема НПЗ. Чим можна пояснити успіх українських ударів, розповідає El Pais із посиланням на співрозмовників.

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Чому українські удари по НПЗ і ТОТ є успішними?

Редактор оборонного видання Militarnyi Вадим Кушніков називає атаки на Санкт-Петербург і Москву "найскладнішими та найтехнологічнішими з усіх, які будь-коли проводили українські сили". Це стало можливим завдяки стрімкому розвитку озброєнь.

Експерт зазначає, що значно вдосконалилися системи навігації та зв'язку, а також збільшилася дальність ураження українських засобів.

Водночас є ще один важливий фактор, який пояснює, чому Україні вдається долати російську протиповітряну оборону навіть у найбільш захищених районах країни.

Російські війська стикаються з нестачею зенітних ракет… і це одна з причин, чому українські дрони та ракети успішно вражають цілі на території Росії,

– пояснює редактор Militarnyi.

Проте він наголошує, що без модернізації українського арсеналу це також було б неможливо.

По-перше, Україна суттєво наростила виробництво далекобійної та середньої дальності ударної зброї.

По-друге, їй вдалося здобути перевагу в технологічному протистоянні, хоча це не означає, що така перевага збережеться назавжди. На цьому наголосила колишня заступниця міністра оборони України Аліна Фролова. Зараз вона обіймає посаду віцепрезидентки київського Центру оборонних стратегій.

Фролова додає, що паралельно Росія відчуває дедалі більший дефіцит особового складу, технологій і фінансових ресурсів, а санкції лише посилюють ці проблеми.

Останнім часом Україна почала вдаватися до нової тактики. Полягає вона у поступовому відрізанні Криму через регулярні й точкові удари по дорогах, мостах, залізниці та навіть поромних переправах.

На думку експертів, звільнити Крим завдяки таким ударам може бути простіше, ніж Донбас, через його географічне розташування.

Зараз головне завдання – ізолювати півострів, хоча це і принесе швидкого результату. Якщо Росія втратить Крим, це стане серйозним ударом для Кремля.

Фролова пояснює, що без постачання пального, води та електроенергії Росії буде дуже складно утримувати там війська. Вона вважає, що наступним кроком має стати повне виведення з ладу Керченського мосту.

До слова, дрони забезпечують понад 90% втрат противника. Від початку 2026 року українські сили уразили понад 800 тисяч російських цілей, серед яких системи ППО, артилерія, ракетні комплекси, безпілотники, логістичний транспорт, казарми, склади та засоби радіоелектронної боротьби.