Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, наголосивши на тому, що це пов'язано з цінами на російську нафту марки Urals. Зараз вона становить 50 доларів за барель, а це менше, ніж перед початком операції США та Ізраїлю проти Ірану.

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Що відбувається в російській економіці?

Економічний оглядач прогнозує, що надалі дефіцит російського бюджету буде заявлений у розмірі щонайменше 10 – 12 трильйонів рублів, а насправді він дорівнюватиме 15 – 17. Зі слів Ширяєва, дірка у федеральній казні величезна.

В Росії вирує інфляція. Зростання цін на продовольчий кошик становить орієнтовно 1,7% щомісяця, а значить річна складає понад 20%. Ширяєв прогнозує, що у липні зростання цін на перевезення сировини і запчастин обернеться підняттям вартості харчових продуктів в супермаркетах (на 5%).

"Всі розуміють, що не варто очікувати зниження інфляції, буде зворотний процес, який перейде в гіперінфляцію. Як в таких умовах можна знижувати ключову ставку Набіулліна, звісно, не розуміє. Вона може надалі просто не знижувати її, а якщо ми побачимо, що вона її підвищить, дотримуючись своєї логіки останніх років, то буде серйозне протистояння", – впевнений Ширяєв.

Адже Герман Греф (голова "Сбербанку") сьогодні озвучує публічно не просто власні побажання, а очікування російських олігархів, великих промисловців, найближчих друзів очільника Кремля Путіна. Всі вони нині тиснуть на Ельвіру Набіулліну.

Економічний крах незворотний за будь-якої ставки: і при 5, і при 10 чи 12, чи 30. Взагалі це не має вже ніякого відношення до того, що буде відбуватися з економічною і політичною системами в Росії найближчим часом,

– констатував Ширяєв.

Повне інтерв'ю В'ячеслава Ширяєва: дивіться у відео

Повернення голови Центробанку і неочікувані рішення

Економічний оглядач звернув увагу на те, що Набіулліна після того, як певний період не з'являлась на публіці, вийшла на роботу геть іншою людиною. Адже хоч і не суттєво, але пішла на те, аби знизити ключову ставку в умовах, коли її навпаки потрібно підвищувати. Ширяєв розмірковує над тим, до якої межі її можна довести й зламати, змушуючи робити те, чого вона не хоче і що суперечить логіці.

Путін сказав оживити економіку, от вона починає виконувати те, що їй кажуть. Якщо вона повернулась, щоб бути провідником і своєю присутністю заспокоювати ринки, то, можливо, перед нею зараз саме таке завдання: сидіти на своїй посаді й заспокоювати. Її цілком могли вмовити пересидіти цей турбулентний період для російської економіки,

– припустив Ширяєв.

Підсумовуючи, економічний оглядач зауважив на тому, що неможливість сьогодні в Росії розв'язати дилеми, які постали серед найвищих посадовців блоку економіки, призводять до напруги у Кремлі. З його слів, у протистоянні цих чиновників проглядається, що жоден з них не має наразі гарного рішення.