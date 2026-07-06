Об этом в интервью 24 Каналу отметил экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, подчеркнув, что это связано с ценами на российскую нефть марки Urals. Сейчас она составляет 50 долларов за баррель, а это меньше, чем перед началом операции США и Израиля против Ирана.

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Что происходит в российской экономике?

Экономический обозреватель прогнозирует, что в дальнейшем дефицит российского бюджета будет заявлен в размере не менее 10 – 12 триллионов рублей, а на самом деле он составит 15 – 17. По словам Ширяева, дыра в федеральной казне огромна.

В России бушует инфляция. Рост цен на продовольственную корзину составляет ориентировочно 1,7% ежемесячно, а значит, годовой показатель превышает 20%. Ширяев прогнозирует, что в июле рост цен на перевозку сырья и запчастей приведет к повышению стоимости продуктов питания в супермаркетах (на 5%).

"Все понимают, что не стоит ожидать снижения инфляции, будет обратный процесс, который перейдет в гиперинфляцию. Как в таких условиях можно снижать ключевую ставку, Набиуллина, конечно, не понимает. Она может в дальнейшем просто не снижать ее, а если мы увидим, что она ее повысит, следуя своей логике последних лет, то возникнет серьезное противостояние", – уверен Ширяев.

Ведь Герман Греф (председатель "Сбербанка") сегодня озвучивает публично не просто собственные пожелания, а ожидания российских олигархов, крупных промышленников, ближайших друзей главы Кремля Путина. Все они сейчас давят на Эльвиру Набиуллину.

Экономический крах необратим при любой ставке: и при 5, и при 10, или 12, или 30. Вообще это уже не имеет никакого отношения к тому, что будет происходить с экономической и политической системами в России в ближайшее время,

– констатировал Ширяев.

Полное интервью Вячеслава Ширяева: смотрите в видео

Возвращение главы Центробанка и неожиданные решения

Экономический обозреватель обратил внимание на то, что Набиуллина, после того как некоторое время не появлялась на публике, вернулась на работу совершенно другим человеком. Ведь пусть и не существенно, но она пошла на то, чтобы снизить ключевую ставку в условиях, когда ее, наоборот, нужно повышать. Ширяев размышляет над тем, до какой предельной точки ее можно довести и сломить, заставляя делать то, чего она не хочет и что противоречит логике.

Путин сказал оживить экономику, вот она и начинает выполнять то, что ей говорят. Если она вернулась, чтобы быть проводником и своим присутствием успокаивать рынки, то, возможно, перед ней сейчас стоит именно такая задача: оставаться на своем посту и успокаивать. Ее вполне могли убедить переждать этот турбулентный период для российской экономики,

– предположил Ширяев.

Подводя итог, экономический обозреватель отметил, что невозможность сегодня в России разрешить дилеммы, возникшие среди высших должностных лиц экономического блока, приводит к напряженности в Кремле. По его словам, в противостоянии этих чиновников прослеживается, что ни у одного из них пока нет хорошего решения.