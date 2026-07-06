Об этом написал глава МИД Андрей Сибига в социальной сети "Х".

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О чем Украина просит НАТО?

Защитите украинских детей от российского баллистического террора! Нет более неотложной задачи. Именно это – наше главное послание к саммиту НАТО на этой неделе,

– подчеркнул министр.

Он напомнил, что эта ночь стала очередным кошмаром для Киева. По украинской столице россияне выпустили более двух десятков баллистических ракет. В результате атаки многие люди погибли и получили ранения.

По словам Сибиги, оккупанты намеренно целились в жилые многоэтажки, чтобы причинить как можно больше жертв.

Эту атаку министр назвал "посланием Путина в Анкару". Российский диктатор четко дает понять, что "он и впредь будет наводить баллистические ракеты на спящих детей и продолжать убийства, пока у него будет такая возможность".

Бездействие НАТО лишь подтолкнет главу Кремля к новым актам террора. Поэтому нужны реальные действия, говорит Сибига.

Он призвал членов Альянса передать Украине ракеты PAC-3 для системы "Патриот", способные перехватывать баллистические ракеты.

В мире на складах хранятся тысячи таких ракет на случай возможных угроз. В то же время для Украины эта угроза реальна, ведь российские баллистические ракеты каждую неделю убивают людей.

Сибига подчеркнул, что Украина сейчас является единственной страной в мире, которая регулярно подвергается баллистическим атакам.

Решения по усилению противовоздушной обороны нужны сейчас, а не потом. Ведь для нас время измеряется человеческими жизнями,

– подытожил министр.

Что известно о ночной атаке на Киев?

6 июля враг нанес массированный комбинированный удар по Украине. Основной целью стал Киев. По украинской столице летели ракеты и дроны. В нескольких районах разрушено около десяти многоэтажных домов. Там продолжается разбор завалов. Известно о 11 погибших. Это число еще может увеличиться.

Еще три человека погибли в Киевской области, в Бучанском районе.

В Воздушных силах сообщили, что из 23 баллистических и 6 противокорабельных ракет не удалось сбить ни одной. Причина – нехватка ракет-перехватчиков для систем Patriot.