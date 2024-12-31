Україна залучила 1 мільярд євро на енергетичний сектор: на що підуть кошти

До Фонду підтримки української енергетики вдалося залучити 1 мільярд євро від міжнародних партнерів. Ці кошти допоможуть владнати ситуацію в енергосистемі України.

Фінансування енергетики

Кошти використають для закупівлі необхідного обладнання та відновлення енергопостачання в домівки громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Також ми збільшили обсяги імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт, що допомагає підтримувати баланс в енергосистемі.

Крім того, було впроваджено ряд заходів підтримки для громадян та бізнесу:

безвідсоткові кредити для фізичних осіб;

пільгові кредити для ОСББ, ЖБК, малого та середнього бізнесу;

кредити на вигідних умовах для великих підприємств.

Зауважте! Прем'єр-міністр додав, що Україна активно розвиває децентралізовану енергетику, що стане важливою складовою майбутньої повоєнної енергетичної системи.