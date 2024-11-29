Шмигаль підтвердив, що індексаціям пенсій у 2025 році бути

Бюджет на 2025 рік підписаний, відтак більша його частина розрахована на оборону та захисту країни. Водночас про соціальний захист українців також подбали. У березні 2025 році очікується традиційна індексація пенсійних виплат.

Що буде з пенсіями, субсидіями та зарплатами вчителів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає 24 Канал, розповів, що наступного року буде проведена чергова індексація пенсії. Крім того, з січня та вересня 2025 року відбудеться підвищення зарплат вчителям через спеціальні доплати.

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Водночас на субсидії заплановано виділення більше аніж 40 мільярдів гривень, що дозволить підтримати усі українські родини.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Попри те, що дефіцит українського бюджету є доволі значним, ми чітко розуміємо, як будемо його фінансувати.

Шмигаль додав, що уряд схвалює стратегію ветеранської політики на період до 20230 року та затверджує операційний план для її реалізації.

Стратегія ветеранської політики – це фундаментальний документ, який відображає усі сфери взаємодії держави та ветерана від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливості ветерана зміцнювати й змінювати життя громади, регіону та держави,

– каже прем'єр-міністр.

Відтак є 3 стратегічні цілі: