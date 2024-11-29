Хто має право на отримання субсидії

Так право на житлову субсидію мають домогосподарства, у яких оплата комунальних послуг перевищує визначений для них обов’язковий платіж, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Станом на сьогодні розмір обов’язкового платежу вираховується для кожної родини індивідуально, за спеціальною формулою. Основним фактором рівень доходів домогосподарства. Річ у тім, що право на субсидію надається з урахуванням матеріального стану сім'ї.

Житлова субсидія може покрити частину витрат родини на такі послуги:

теплопостачання;

гаряче водопостачання;

поводження з побутовими відходами;

постачання і розподіл електроенергії;

постачання і розподіл природного газу;

управління багатоквартирним будинком;

централізоване водопостачання і водовідведення.

Чому українців можуть позбавити субсидії

Щомісяця об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та керівні компанії повідомляють органи соціального захисту про борги мешканців будинків. Тому субсидію українцям можуть скасувати:

якщо сума боргу за житлово-комунальні послуги перевищує 680 гривень; ця сума залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців.

Зауважте! Якщо людина не дотримається цих умов, то втратить субсидію вже у грудні цього року.

За яких ще умов українці втратять субсидію

Крім того, допомогу на оплату послуг скасують за таких причин: