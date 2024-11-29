Хто має право на отримання субсидії
Так право на житлову субсидію мають домогосподарства, у яких оплата комунальних послуг перевищує визначений для них обов’язковий платіж, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
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Станом на сьогодні розмір обов’язкового платежу вираховується для кожної родини індивідуально, за спеціальною формулою. Основним фактором рівень доходів домогосподарства. Річ у тім, що право на субсидію надається з урахуванням матеріального стану сім'ї.
Житлова субсидія може покрити частину витрат родини на такі послуги:
- теплопостачання;
- гаряче водопостачання;
- поводження з побутовими відходами;
- постачання і розподіл електроенергії;
- постачання і розподіл природного газу;
- управління багатоквартирним будинком;
- централізоване водопостачання і водовідведення.
Чому українців можуть позбавити субсидії
Щомісяця об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та керівні компанії повідомляють органи соціального захисту про борги мешканців будинків. Тому субсидію українцям можуть скасувати:
- якщо сума боргу за житлово-комунальні послуги перевищує 680 гривень;
- ця сума залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців.
Зауважте! Якщо людина не дотримається цих умов, то втратить субсидію вже у грудні цього року.
За яких ще умов українці втратять субсидію
Крім того, допомогу на оплату послуг скасують за таких причин:
- отримувач змінив місце проживання, адже субсидія прив’язана до конкретної адреси;
- основний заявник, на якого оформлена субсидія, помер;
- у ході фінансової перевірки виявлено, що задекларовані доходи сім’ї не відповідають реальним, тобто фактичний дохід є вищим;
- один із членів домогосподарства здійснив разову покупку на суму понад 100 тисяч гривень (сюди також входить придбання валюти, банківських металів або відкриття депозиту).