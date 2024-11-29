Хто має право на отримання субсидії

Так право на житлову субсидію мають домогосподарства, у яких оплата комунальних послуг перевищує визначений для них обов’язковий платіж, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Станом на сьогодні розмір обов’язкового платежу вираховується для кожної родини індивідуально, за спеціальною формулою. Основним фактором рівень доходів домогосподарства. Річ у тім, що право на субсидію надається з урахуванням матеріального стану сім'ї.

Житлова субсидія може покрити частину витрат родини на такі послуги:

  • теплопостачання;
  • гаряче водопостачання;
  • поводження з побутовими відходами;
  • постачання і розподіл електроенергії;
  • постачання і розподіл природного газу;
  • управління багатоквартирним будинком;
  • централізоване водопостачання і водовідведення.

Чому українців можуть позбавити субсидії

Щомісяця об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та керівні компанії повідомляють органи соціального захисту про борги мешканців будинків. Тому субсидію українцям можуть скасувати:

  1. якщо сума боргу за житлово-комунальні послуги перевищує 680 гривень;
  2. ця сума залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців.

Зауважте! Якщо людина не дотримається цих умов, то втратить субсидію вже у грудні цього року.

За яких ще умов українці втратять субсидію

Крім того, допомогу на оплату послуг скасують за таких причин:

  • отримувач змінив місце проживання, адже субсидія прив’язана до конкретної адреси;
  • основний заявник, на якого оформлена субсидія, помер;
  • у ході фінансової перевірки виявлено, що задекларовані доходи сім’ї не відповідають реальним, тобто фактичний дохід є вищим;
  • один із членів домогосподарства здійснив разову покупку на суму понад 100 тисяч гривень (сюди також входить придбання валюти, банківських металів або відкриття депозиту).