Кто имеет право на получение субсидии
Так право на жилищную субсидию имеют домохозяйства, у которых оплата коммунальных услуг превышает определенный для них обязательный платеж, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
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На сегодня размер обязательного платежа высчитывается для каждой семьи индивидуально, по специальной формуле. Основным фактором является уровень доходов домохозяйства. Дело в том, что право на субсидию предоставляется с учетом материального положения семьи.
Жилищная субсидия может покрыть часть расходов семьи на такие услуги:
- теплоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- обращение с бытовыми отходами;
- поставка и распределение электроэнергии;
- поставка и распределение природного газа;
- управление многоквартирным домом;
- централизованное водоснабжение и водоотвод.
Почему украинцев могут лишить субсидии
Ежемесячно объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющие компании уведомляют органы социальной защиты о долгах жильцов домов. Поэтому субсидию украинцам могут отменить:
- если сумма долга за жилищно-коммунальные услуги превышает 680 гривен;
- эта сумма остается непогашенной как минимум в течение трех месяцев.
Заметьте! Если человек не придерживается этих условий, то потеряет субсидию уже в декабре этого года.
При каких еще условиях украинцы потеряют субсидию
Кроме того, помощь на оплату услуг отменят по следующим причинам:
- получатель сменил место жительства, ведь субсидия привязана к конкретному адресу;
- основной заявитель, на которого оформлена субсидия, умер;
- в ходе финансовой проверки выявлено, что задекларированные доходы семьи не соответствуют реальным, то есть фактический доход выше;
- один из членов домохозяйства совершил разовую покупку на сумму более 100 тысяч гривен (сюда также входит приобретение валюты, банковских металлов или открытие депозита).