Кто имеет право на получение субсидии

Так право на жилищную субсидию имеют домохозяйства, у которых оплата коммунальных услуг превышает определенный для них обязательный платеж, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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На сегодня размер обязательного платежа высчитывается для каждой семьи индивидуально, по специальной формуле. Основным фактором является уровень доходов домохозяйства. Дело в том, что право на субсидию предоставляется с учетом материального положения семьи.

Жилищная субсидия может покрыть часть расходов семьи на такие услуги:

теплоснабжение;

горячее водоснабжение;

обращение с бытовыми отходами;

поставка и распределение электроэнергии;

поставка и распределение природного газа;

управление многоквартирным домом;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Почему украинцев могут лишить субсидии

Ежемесячно объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющие компании уведомляют органы социальной защиты о долгах жильцов домов. Поэтому субсидию украинцам могут отменить:

если сумма долга за жилищно-коммунальные услуги превышает 680 гривен; эта сумма остается непогашенной как минимум в течение трех месяцев.

Заметьте! Если человек не придерживается этих условий, то потеряет субсидию уже в декабре этого года.

При каких еще условиях украинцы потеряют субсидию

Кроме того, помощь на оплату услуг отменят по следующим причинам: