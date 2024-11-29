Что будет с пенсиями, субсидиями и зарплатами учителей

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает 24 Канал, рассказал, что в следующем году будет проведена очередная индексация пенсии. Кроме того, с января и сентября 2025 года состоится повышение зарплат учителям через специальные доплаты.

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В то же время на субсидии запланировано выделение более чем 40 миллиардов гривен, что позволит поддержать все украинские семьи.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Несмотря на то, что дефицит украинского бюджета является довольно значительным, мы четко понимаем, как будем его финансировать.

Шмыгаль добавил, что правительство одобряет стратегию ветеранской политики на период до 20230 года и утверждает операционный план для ее реализации.

Стратегия ветеранской политики – это фундаментальный документ, который отражает все сферы взаимодействия государства и ветерана от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни до возможности ветерана укреплять и менять жизнь общества, региона и государства,

– говорит премьер-министр.

Поэтому есть 3 стратегические цели: