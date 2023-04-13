Тариф на електроенергію у травні планують змінити: які сценарії розглядає уряд

В Україні обговорюють сценарії підняття тарифів на електроенергію. Після масових ракетних потрібні кошти для відновлювати енергетичної інфраструктури. Крім того, як заявляють в уряді, за чинними тарифами пенсіонери та олігархи платять майже однакові суми за світло.

Нагадуємо, що збитки від російських обстрілів української енергетичної інфраструктури склали понад 10 мільярдів доларів. Тепер українцям потрібно вчасно провести ремонти до початку зими.

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Зараз уряд розглядає декілька сценаріїв підняття. Адже зараз тарифи для населення набагато нижчі, ніж реальна вартість електроенергії.

Тариф для побутових споживачів вчетверо нижчий, ніж реальна ціна. Підтримуючи його, держава дотує кожну кіловат-годину, незалежно від рівня доходів споживачів. На такі дотації витрачаються понад 140 мільярдів гривень на рік,

– ще на початку лютого заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

Чому олігарх та пенсіонер платять однаково

Чинні тарифи на електроенергію в Україні зараз становлять:

1,44 гривні за кіловат-годину – для тих, хто споживає до 250 кіловатів в місяць,

а 1,68 гривні – для тих, хто споживає від 250 кіловатів щомісяця.

Наприкінці березня уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку до кінця квітня, а саме до 30 квітня. Це означає, що низькі тарифи для населення покриваються коштами двох державних компаній – "Енергоатома" та "Укргідроенерго".

Як можна змінити ситуацію

Втім за таких умов звичайний

Україна щороку витрачає 140 мільярдів гривень на покриття різниці між ринковими та чинними цінами на світло.

Однак, за словами Бойка, якщо змінити поточну систему субсидування всім споживачам на весь обсяг спожитої електроенергії цільовою допомогою незахищеним верствам населення, то на субсидії можна витратити тільки 40 мільярдів гривень в рік, а не 140 мільярдів.

Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше і дозволить захистити громадян з найнижчими рівнями доходу,

– додає радник прем’єра.

Якими можуть бути нові тарифи на світло у травні

Зараз існує варіант, який підвищує тариф на 6 – 6,2 гривні для тих заможних людей, які використовують понад 1 кіловатів-годин щомісяця. А для категорій, які споживають до 1 кіловатів, точної ціни ще не встановлено. Однак обговорюється збільшення на 30 – 40%.

Цікаво Чи будуть підвищувати у травні тариф на газ для населення

що остаточного рішення поки що не ухвалено. Пропозиції щодо підвищення тарифів тільки напрацьовуються.

Як пояснює один зі співрозмовників видання в уряді, до кінця квітня цілком можливо ухвалити зміни. Щоб провести все процедурно, часу достатньо.