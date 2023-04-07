Масштабне зростання тарифу на електроенергію: коли і яким воно буде

Після опалювального сезону українців чекатимуть нові тарифи на електроенергію. Відтак чинні ціни на світло, як от 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину, можуть підвищити до 5,5 гривні.

Нагадуємо, що до 30 квітня тарифи на електроенергію не підніматимуть. Однак після цієї дати вони можуть змінитися. В уряді вже розглядають можливістю підняти ціну до 5,5 гривні за кіловат-годину.

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Чому та на скільки можуть підвищити тарифи на світло

Після опалювального сезону швидше за світло українці платитимуть по-новому. Для цього є декілька причин. Але варто пам'ятати, що остаточного рішення щодо підвищення ще не ухвалено.

Відомо, що в уряді вважають, що вже зараз кожна кіловат-година повинна коштувати не менше 7 гривень. Адже різницю між чинним тарифом та економічно обґрунтованим тарифом покривають коштом доходу від генерації "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Через це у 2022 році виник борг на суму 33 мільярди гривень. Але і це ще не все: Україні потрібно крім боргу знайти кошти для відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських масових атак.

Попри те, що МВФ публічно не повідомляв про обов'язковий перегляд тарифів, однак у меморандумі йдеться про необхідність відновлення конкуренції на ринку. А без запровадження ринкових цін на світло цього досягнути неможливо.

Збитки "Укргідроенерго" лише становлять 22 мільярди гривень, ДТЕК – 6 мільярдів гривень. А ще ж не неоцінені втрати "Енергоатому" та "Центренерго".

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Які ще є сценарії підвищення тарифів на світло