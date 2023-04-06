За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1 208,78 гривні. Про це 24 Каналу розповів Академік НААН Юрій Лупенко.
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Тобто великодній кошик цьогоріч обійдеться на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 гривні.
Як подорожчали складові традиційного великоднього кошику
Яйця
У 2023 році ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 гривні (65 – 75 гривень за десяток). Курячі яйця здорожчали через атаки ворога на птахоферми та подорожчання електроенергії.
М'ясні продукти
Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти:
- домашня ковбаса – 175 гривень за півкілограма (340 – 400 гривень за кіло),
- буженина – 219,50 гривні за півкілограма (425 – 459 гривень за кіло).
- Подорожчало і сало – до 110 гривень за півкіло з розрахунку 210 – 300 гривень за кілограм. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси – на 9,4%, а сала – на 38,4%.
Молочні продукти
Серед молочних продуктів найдорожче обійдеться твердий сир – від 375 до 457,50 гривні за кілограм, пів кіло вершкового масла коштуватиме 171,25 гривні – від 68,50 до 72,38 гривні за пачку 200 грамів, пів кіло м'якого сиру обійдеться у 87,50 гривні – від 30 до 38 гривень за пачку 200 грамів.
Хріну, сіль та кагор
Ціна 250 грамів хріну складе 16 гривень – від 14 до 22 гривень. Усе залежить від виробника та смакових складових. Вартість солі складає 2 гривні за 100 – 150 грамів. Пляшка кагору коштує у середньому 120 гривень.
Овочі та фрукти
Ціна на овочі зросла на 1,1 – 25,0% за рік:
- томати тепличні – від 85 до 100 гривень за кілограм,
- огірки – він 140 до 165 гривень за кілограм.
- Ціна на яблука залежить від сорту і зросла в середньому на 15% – 11,5 гривні за півкілограма (20 – 27 гривень за кіло).