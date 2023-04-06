По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек около 1 208,78 гривны. Об этом 24 Канала рассказал Академик НААН Юрий Лупенко.

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То есть пасхальная корзина в этом году обойдется на 24,4% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 972 гривны.

Как подорожали составляющие традиционной пасхальной корзины

Яйца

В 2023 году цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 гривны (65 – 75 гривен за десяток). Куриные яйца подорожали из-за атак врага на птицефермы и удорожания электроэнергии.

Мясные продукты

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты:

домашняя колбаса – 175 гривен за полкилограмма (340 – 400 гривен за кило),

буженина – 219,50 гривны за полкилограмма (425 – 459 гривен за кило).

Подорожало и сало – до 110 гривен за полкило из расчета 210 – 300 гривен за килограмм. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Молочные продукты

Среди молочных продуктов дороже всего обойдется твердый сыр - от 375 до 457,50 гривны за килограмм, полкило сливочного масла будет стоить 171,25 гривны - от 68,50 до 72,38 гривны за пачку 200 граммов, полкило мягкого сыра 87,50 гривны – от 30 до 38 гривен за пачку 200 граммов.

Хрена, соль и кагор

Цена 250 граммов хрена составит 16 гривен – от 14 до 22 гривен. Всё зависит от производителя и вкусовых составляющих. Стоимость соли составляет 2 гривны за 100 – 150 грамм. Бутылка кагора стоит в среднем 120 гривен.

Овощи и фрукты

Цена на овощи выросла на 1,1 – 25,0% за год: