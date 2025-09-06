Чи справді тарифи не зростуть: що варто знати перед опалювальним сезоном
- Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на тепло, гарячу воду та газ.
- У Києві вартість опалення залишається незмінною з 2019 року і становить 1 654,41 гривні за гігакалорію.
Перед новим опалювальним сезоном українців хвилює головне питання: якими будуть платіжки взимку. Уряд обіцяє стабільність тарифів, але експерти нагадують про чинники, які можуть вплинути на ситуацію.
У скільки обійдеться українцям опалювальний сезон?
Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Це стосується тепла, гарячої води та газу, розповідає 24 Канал.
Цікаво Чи можливо підключити тариф за 75 гривень від Київстару: які альтернативи
Згідно з домовленостями з МВФ, можливе підвищення тарифів розглядається лише після завершення війни. У Києві вартість опалення залишається незмінною з 2019 року і становить 1 654,41 гривні за гігакалорію.
Як формується платіжка за тепло?
Розмір рахунку за опалення залежить від двох ключових факторів:
- погодні умови (чим холодніше, тим більше тепла споживає будинок),
- наявність лічильників (будинкових чи індивідуальних).
До того ж 90% будинків у Києві обладнані будинковими лічильниками тепла. У них мешканці платять за фактичний обсяг спожитого тепла.
- Якщо в будинку є ще й квартирні лічильники, то власники сплачують за свої показники плюс частку на загальнобудинкові потреби.
- У квартирах без індивідуальних приладів обліку вартість розподіляється пропорційно площі.
Наприклад! У лютому 2021 року середньомісячна температура в Києві становила –4,7 °C, що було холодніше, ніж у січні. Це позначилося і на платіжках: у будинку з лічильником опалення коштувало близько 35 гривень за квадратний метр проти 33 гривень у січні.