6 вересня, 09:23
Чи справді тарифи не зростуть: що варто знати перед опалювальним сезоном

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на тепло, гарячу воду та газ.
  • У Києві вартість опалення залишається незмінною з 2019 року і становить 1 654,41 гривні за гігакалорію.

Перед новим опалювальним сезоном українців хвилює головне питання: якими будуть платіжки взимку. Уряд обіцяє стабільність тарифів, але експерти нагадують про чинники, які можуть вплинути на ситуацію.

У скільки обійдеться українцям опалювальний сезон?

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Це стосується тепла, гарячої води та газу, розповідає 24 Канал.

Згідно з домовленостями з МВФ, можливе підвищення тарифів розглядається лише після завершення війни. У Києві вартість опалення залишається незмінною з 2019 року і становить 1 654,41 гривні за гігакалорію.

Як формується платіжка за тепло?

Розмір рахунку за опалення залежить від двох ключових факторів:

  • погодні умови (чим холодніше, тим більше тепла споживає будинок),
  • наявність лічильників (будинкових чи індивідуальних).

До того ж 90% будинків у Києві обладнані будинковими лічильниками тепла. У них мешканці платять за фактичний обсяг спожитого тепла.

  •  Якщо в будинку є ще й квартирні лічильники, то власники сплачують за свої показники плюс частку на загальнобудинкові потреби.
  • У квартирах без індивідуальних приладів обліку вартість розподіляється пропорційно площі.

Наприклад! У лютому 2021 року середньомісячна температура в Києві становила  –4,7 °C, що було холодніше, ніж у січні. Це позначилося і на платіжках: у будинку з лічильником опалення коштувало близько 35 гривень за квадратний метр проти 33 гривень у січні.

Що відомо про комунальні послуги в Україні: коротко про головне

  • Національний банк України у своєму прогнозі вказує на можливе зростання тарифів на комунальні послуги вже з 2026 року. Водночас у Верховній Раді цю оцінку ставлять під сумнів.

  • Голова енергетичного комітету, народний депутат Сергій Нагорняк, заявив, що економічних передумов для підвищення тарифів на електроенергію та газ наразі немає.