Акцизи на пальне зростуть вже з 1 вересня: Комітет схвалив підвищення
4 липня 2024, 14:45Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
З 1 вересня 2024 року в Україні буде діяти новий акциз на пальне. Його планували ввести раніше, але рішення відклали через відсутність узгодженої позиції щодо розміру акцизної ставки на скраплений газ.
Нові акцизи на пальне в Україні
Комітет схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне в Україні. Законопроєкт про підняття акцизу на пальне мав набрати чинності ще 1 липня.
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Втім, акцизи таки зростуть, проте з 1 вересня 2024 року. Тобто, ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від виду пального:
- на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;
- на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;
- на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.
А також, вже з 1 січня 2028 року ставки акцизів будуть наступними:
- на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;
- на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;
- на автогаз – раніше ставка мала становити 250 євро за 1 000 літрів, а наразі її залишили на рівні 70 євро.