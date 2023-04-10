Пенсії перерахують заднім числом: хто отримає на 1 200 гривень більше

Відомо, що у квітні пенсіонерам, що працюють, перерахували пенсії. Втім для того, щоб здійснити перерахунок потрібно отримати дані про сплачені внески із зарплат у першому кварталі цього року, які можуть бути із запізненням.

У квітні українці отримали перерахунок пенсій. Цікаво, що працюючі пенсіонери, які вийшли на пенсію зі стажем у 35 років і мали виплату близько 7 тисяч гривень, можуть розраховувати на перерахунок у 1 200 гривень.

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Чому не усі пенсіонери отримають доплату у квітні

У Пенсійному фонді заявили, що перерахунок у квітні можна отримати лише, якщо є дані про сплачені внески із зарплат у першому кварталі 2023 року. Втім вони можуть надходити із запізненням. Отже, перерахунок фактично нарахують не у квітні, а у червні.

що у червні українці зможуть отримати доплату, як за червень, так і за травень та квітень.

Однак для кожного працюючого пенсіонера розмір перерахунку буде індивідуальним. Все через те, що у когось може бути вища зарплата, а у когось нижча.

Хто має право отримати перерахунок у квітні

Пенсіонери, що працюють, станом на 1 березня здобули право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу.

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Або ж з моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку пройшло два роки.

До слова, щоб дізнатися свій розмір підвищення, потрібно ваш збільшений на два роки стаж в роках помножити на 1% та розрахунковий розмір зарплати. Йдеться про відношення власної зарплати до середньої.