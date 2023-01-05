Підвищення пенсій у березні 2023: на скільки проіндексують виплати

Попри війну та максимальне скорочення соціальних видатків, пенсії українців будуть традиційно підвищені 1 березня. Проте перерахунок відбудеться лише для частини пенсіонерів.

Про індексацію пенсій йдеться у меморандумі в рамках нової моніторингової програми МВФ.

Ми ввели обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами,

– йдеться у листі про наміри до керівництва МВФ.

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Наскільки будуть підвищені пенсії

В бюджеті на цей рік закладено підвищення видатків на Пенсійний фонд України на 38,8 мільярда гривень. Ці гроші і підуть на щорічне осучаснення пенсій.

При цьому, оскільки прожитковий мінімум не зміниться, то мінімальна й максимальна пенсії теж залишаться на рівні 2093 гривень та 20 920 гривень. Також не буде перерахунку надбавок та підвищень.

За словами ексміністра соцполітики Андрія Реви, розмір осучаснення пенсій залежить від рівня інфляції. Ексміністр повідомив, що підвищення пенсій у березні може скласти 24%.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошував, що допомога партнерів матиме вирішальне значення для збільшення пенсійних виплат.

Ми говорили про міжнародних партнерів, це залежить від них. Ми сподіваємося, що все буде нормально, але тільки Господу Богу відомо. Це не 100% джерело наповнення бюджету. Не на 100% гарантоване,

– зазначив він.

Нагадаємо, цьогоріч країни G7 повідомили про виділення щонайменше 32 мільярдів доларів на підтримку України. З них 18 мільярдів надасть ЄС.

Запровадження накопичувальної пенсійної системи