Зростання пенсій у 2024 році:чи чекати українцям на підвищення виплат

Розмір пенсій в Україні поступово зростає. Незважаючи на складну економічну ситуацію, уряд провів декілька індексацій у 2023 році, у прийдешньому році також очікується підвищення виплат.

Чи буде підвищення пенсій у 2024 році

Високопосадовиця Дарина Марчак повідомила, що у 2024 році відбудеться індексація пенсійних виплат, повідомляє 24 Канал. Зростання пенсій очікується, попри складну економічну ситуацію в країні.

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Марчак пояснила, що планово індексація має відбуватися з 1 березня. Однак, зважаючи на події на фронті, можливі певні зміщення. Також на терміни проведення індексації вплине час затвердження бюджету на 2024 рік.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.

Також Марчак уточнила, що на розмір надбавок безпосередньо вплине інфляція. Основною проблемою нарахування виплат, станом на зараз, є – неможливість деяких громадян отримати кошти, через перебування на прифронтовій чи окупованій території.

Якщо людина має право на пенсію, то нарахування здійснюються. Питання полягає в тому, чи має людина можливість фізично зняти гроші з картки, якщо вона проживає на тимчасово окупованій території. Ось на це ми не можемо вплинути.

– пояснила високопосадовиця.

Також цьогоріч у ПФУ вирішили проблему надання пенсії громадянам України, що опинились закордоном, внаслідок військової агресії Росії проти України. А також відпрацювали механізм допомоги особам, які перебувають на окупованій чи прифронтовій території, де немає діючого Пенсійного фонду.