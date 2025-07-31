Щорічно в Україні відбувається індексація пенсій. Таким чином уряд прагне підвищити розмір виплат для пенсіонерів.

Яке буде підвищення пенсійних виплат у 2026 році?

Під перерахунок потрапляє саме солідарна трудова пенсія, передає 24 Канал.

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Соціальні та інші види виплат можуть перерахувати завдяки окремими рішеннями уряду. Однак обов'язкова індексація, що традиційно проводиться у березні, стосується грошової допомоги для більшості пенсіонерів України.

Розмір індексація визначається так:

50% від інфляції за минулий рік (у 2026 році будуть брати показник за 2025);

50% від темпів зростання заробітної плати в країні за той самий період.

Зверніть увагу! Таким чином визначаються відсоток для індексації. Зокрема у 2025 році пенсії проіндексували на 11,5%.

Як на пенсії впливає прожитковий мінімум?

Водночас прожитковий мінімум в Україні теж впливає на пенсії. Цей показник допомагає розрахувати низку соціальних виплат, податкових пільг тощо. Його визначають відповідно до темпів інфляції.

Згідно з проєктом Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, розмір прожиткового мінімуму матиме такий вигляд:

діти до 6 років у 2026 році – 2 783 гривні;

діти від 6 до 18 років у 2026 році – 3 471 гривня;

працездатні особи у 2026 році – 3 288 гривень;

особи, які втратили працездатність у 2026 році – 2 564 гривні;

Зауважте! Так у 2025 році зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність здійснився перерахунок мінімальних та максимальних розмірів пенсій, надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, які обчислюються з урахуванням цього показника.